Cancer du sein : le résultat du dépistage

À l'issue du dépistage, un premier résultat est donné par le radiologue. Un second résultat viendra confirmer le premier deux semaines suivant la date d’examen, après vérification des données par un second radiologue. Chez 9 personnes dépistées sur 10, les résultats sont rassurants. Ce sont aussi plus de 10 000 cancers du sein agressifs qui sont soignés chaque année grâce au dépistage.