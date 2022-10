Cancer du sein : l’Hôtel de Ville illuminé

À l’Hôtel de Ville de Saint-Paul, l’emblématique couleur de ce mois d’octobre orne les palmiers et illumine le bâtiment, rappelant combien le dépistage est important et peut sauver des vies. L’Hôtel de Ville s’illumine aussi à cette occasion.La Municipalité de Saint-Paul, terre solidaire et inclusive, s’implique dans ce combat de société. Ainsi, en passant dans le jardin de l’Hôtel de Ville, vous pourrez apercevoir un ciel fait de plus d’une cinquantaine de parapluies roses.Par ailleurs, tout le centre-ville de Saint-Paul a aussi été pavoisé avec des drapeaux de couleur rose. Ce geste fort vise à interpeller le grand public sur sur le premier cancer mortel chez les femmes : de 50 à 74 ans.Ce mois doit servir à rappeler combien le dépistage est important et peut sauver des vies. Chaque année, ce sont 120 000 femmes à La Réunion concernées par le dépistage organisé du cancer du sein à partir de 50 ans. Seule la moitié d’entre elles réalise l’examen.Le cancer du sein n’est pas une fatalité et nous concerne toutes et tous ! Si le mois d’octobre est le mois référence en la matière, cette lutte, nous devons la mener toute l’année.