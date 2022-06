A la Une . Cancer du sein : Un nouveau traitement suscite l’espoir

Un nouveau traitement contre le cancer du sein a été présenté dimanche dernier à Chicago lors du Congrès du cancer. Cette thérapie ciblée pourrait concerner la moitié des femmes atteintes de la maladie et concerner 30.000 femmes en France. Surtout, cette nouvelle thérapie a posé un nouveau paradigme dans la lutte contre le cancer. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 7 Juin 2022 à 10:52

C’est peut-être un premier pas vers la fin du cauchemar qui a été présenté dimanche dernier. Lors du Congrès du cancer qui se tenait à Chicago, une étude internationale a démontré qu’un traitement efficace sur un petit nombre de malades du cancer du sein pouvait être utilisé sur beaucoup plus de patientes. Le traitement pourrait même être prescrit pour la moitié des femmes touchées par la maladie.



Ce traitement existe depuis un an pour les patientes atteintes d’un cancer du sein métastatique dont la tumeur contient une grande quantité de protéine HER2. Cela concerne entre 2000 et 3000 femmes en France. L’étude présentée dimanche avait pour objectif de déterminer si cette thérapie ciblée de nouvelle génération pouvait fonctionner sur des tumeurs avec des quantités moindres de protéine HER2.



Selon le professeur William Jacot de l’institut du Cancer de Montpellier (ICM), les "résultats sont significatifs". Il indique que les femmes ayant participé à cette étude ont vécu 6 mois de plus en moyenne sur les 5 ans de vie qu’il leur était donné. "Ça peut paraître peu, mais ça a vraiment fait un bond en avant qu'on n'avait pas vu depuis plus de quinze ans dans ce sous-type de maladies", explique le professeur à France Info. 5000 femmes supplémentaires vont pouvoir bénéficier de ce traitement.

Repenser les traitements contre le cancer



Pour le Pr William Jacot, la note d’espoir réside dans les avancées et l’utilisation de ce traitement ciblé anti HER2. Actuellement utilisé dans des stades avancés de la maladie, le chercheur espère aboutir rapidement à une utilisation précoce pour "arriver sur des stades localisés à augmenter non plus la quantité de vie, mais les taux de guérison pour que plus de patientes puissent guérir à la fin. Et ça, c'est majeur, parce que ça représente globalement la moitié des femmes qui font un cancer du sein." Soit 30.000 femmes en France chaque année.



Un autre avantage de cette thérapie ciblée anti-HER2, c’est qu’il permettrait aux patientes de diminuer le recours aux chimiothérapies. Cette découverte fait repenser la lutte contre le cancer. Comme l’explique le professeur Fabrice André de l’institut Gustave-Roussy de Villejuif, les recherches vont s’orienter vers les autres protéines à l’origine des cancers. Les traitements ne seront plus orientés vers l’organe malade, mais vers le type de tumeur. Des traitements de plus en plus personnalisés, en somme.



