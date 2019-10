Cancer du sein : Les hommes aussi !

Si le cancer du sein est considéré comme purement féminin, un faible nombre d'hommes peut en être atteint. Moins de 1% des hommes ont un cancer du sein, mais les facteurs de risque sont établis: âge de plus de 60 ans, cirrhose du foie, exposition régulière aux rayonnements, prédispositions génétiques (mutation du gène BRCA2).



D'autres facteurs de risque sont pointés, sans réelle preuve scientifique: obésité, gynogynécomastie (le fait pour un homme de développer des seins), et la consommation régulière d'alcool.



Les symptômes de la maladie sont les mêmes que chez la femme: masse indolore près du mamelon ou près de l'aisselle, écoulement de sang par le mamelon, mamelon qui pointe soudainement vers l'intérieur, ou encore un gonflement douloureux du sein. En conséquence, les hommes aussi devraient surveiller et inspecter leurs seins.