Communiqué Cancer du foie - Venue du Professeur Boudjema au CHOR : accompagnement sur une pathologie de plus en plus courante

Pour la seconde fois cette année, le Professeur BOUDJEMA, l'un des meilleurs chirurgiens du monde dans le domaine de la chirurgie du foie et la transplantation hépatique accompagne les professionnels de santé au Centre Hospitalier Ouest Réunion (CHOR). Par N.P - Publié le Jeudi 10 Novembre 2022 à 17:21

Le communiqué :



Soutenir les chirurgies du foie



Après une session réussie en juillet 2022, le Professeur Boudjema est à nouveau intervenu à La Réunion pour une semaine de soins entourée d’enseignements théoriques et d’exposés sur les pathologies du foie. Cette 2ème mission qui s’est tenue du 7 au 10 novembre comprenait une journée de formation axée principalement sur le cancer du foie « carcinome hépatocellulaire » et qui a réuni environ 35 professionnels de différents établissements hospitaliers. Les autres journées ont été entièrement dédiées à des opérations chirurgicales, parfois complexes auxquelles les équipes médicales du CHOR sont soumises assez régulièrement. Ces dernières ont ainsi pu bénéficier d’un accompagnement et d’un appui du spécialiste lors de la réalisation de 5 opérations de malades techniquement difficiles. Durant ce séminaire, l’occasion a été donnée, une fois de plus, aux professionnels de santé des différents établissements de l’île concernés (chirurgiens, anesthésistes, réanimateurs, infirmiers, gastroentérologues, anatomopathologistes, chirurgien infantile, etc.) de pouvoir assister en direct à la retransmission des opérations.



« Une pathologie de plus en plus courante »



« Le ‘carcinome hépatocellulaire’ est le plus fréquent des cancers du foie. Celui-ci est lié au facteur de risque du surpoids. Le constat général est qu’il y a de plus en plus de personnes en surpoids, et ce pour des raisons multifactorielles. Ce qui se retrouve à La Réunion aussi » précise le Professeur BOUDJEMA. Pour aller plus loin… Le Dr Karim BOUDJEMA Actuellement Dr Karim BOUDJEMA est Professeur des universités et Chef du département de chirurgie viscérale hépatobiliaire au CHU de Rennes. Revenons un peu sur son parcours. Interne et volontaire à l’armée de Terre à la Réunion auprès du Dr Firoze KOYTCHA et Dr SELLAH, puis interne des Hôpitaux de Strasbourg en 1981, il se passionne pour la greffe d'organes et participe aux côtés des Pr Jacques CINQUALBRE puis Daniel JAECK à l'activité de greffe de rein, de pancréas, de foie. Il est nommé successivement chef de clinique-assistant en 1987 puis Professeur des Universités en 1995. La greffe auxiliaire du foie est une première mondiale dans les années 1990 qui vaudra à Karim Boudjema de publier son expérience dans The Lancet, une revue scientifique de référence dans le monde médicochirurgical. Communiqué de presse A Saint-Paul, le 10 novembre 2022 Il quitte Strasbourg en 1998 pour Rennes où il dirige le second centre de chirurgie hépatobiliaire et de transplantation hépatique français. Au CHU de Rennes, il collabore avec les hôpitaux de la région Ouest pour faire la promotion de la chirurgie du foie et de la transplantation. Et il collabore en 2007 avec le CHU de Nantes pour réaliser une triple greffe cœur-poumon-foie chez une jeune femme de 18 ans atteinte de mucoviscidose. En novembre 2012, son équipe et lui-même opèrent une femme âgée de 64 ans, atteinte d'un cancer du foie théoriquement inopérable, qui ne lui laissait plus que quelques mois à vivre. Il s'agissait d'une opération ex-vivo pendant laquelle le foie était retiré de l'abdomen pour être opéré en dehors du corps, avant d'être réimplanté dans la cavité abdominale. Il est actuellement un chirurgien spécialiste reconnu à l'échelle internationale, parallèlement chercheur à l'INSERM au sein de l'IRSET.