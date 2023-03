A la Une .. Cancer colorectal : Pourquoi se faire dépister ?

À l'occasion du mois de mobilisation contre le cancer colorectal, des vidéos pédagogiques sont diffusées sur la chaîne Youtube de l'Institut national du cancer. Par N.P - Publié le Dimanche 12 Mars 2023 à 09:35

En mars, à l’occasion du mois de mobilisation contre le cancer colorectal, l’Institut national du cancer se mobilise pour informer les Français sur les bénéfices de son dépistage. 2e cancer le plus meurtrier en France avec 17.000 décès annuels, il touche plus de 43 000 femmes et hommes par an. Pourtant, grâce au dépistage qui permet de détecter ce cancer à un stade débutant, il peut être guéri dans 9 cas sur 10*. Un test de dépistage simple et efficace à faire chez soi est recommandé aux femmes et aux hommes de 50 à 74 ans tous les 2 ans**. Ce test est disponible chez les médecins, en ligne, et dans les pharmacies participantes.

Émission N°2 : « Le cancer colorectal : pourquoi se faire dépister ? »

Notre corps se compose de cellules. Au cours de leur vie, ces cellules peuvent être endommagées et former une tumeur. Dans le cas du cancer colorectal cette tumeur, appelée polype, apparaît sur la paroi interne du colon et du rectum. Ce polype grossit lentement et peut se transformer en cancer. Ce processus peut durer une dizaine d’années. Au cours de son développement le polype peut saigner, saignement qui continue au stade de cancer.



Comment dépister le cancer colorectal ? Pour lutter contre le cancer colorectal, il existe un test de dépistage simple et efficace à faire chez vous en 5 minutes. Le test permet de détecter ce sang invisible à l’œil nu. En cas de test positif, une coloscopie sera proposée. Grâce au dépistage, on peut repérer un cancer à un stade débutant avant l’apparition de symptômes et augmenter les chances de guérison. Et dans certains cas, on peut détecter un polype avant qu’il ne se transforme en cancer. Ce polype sera enlevé lors d’une coloscopie. Contre le cancer colorectal, un dépistage tous les deux ans peut vous sauver la vie. Vous avez entre 50 et 74 ans, parlez-en avec votre médecin ou avec votre pharmacien.

Plus d’infos :

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=xjLLdaVPdas

Émission N°3 - « Dépistage du cancer colorectal : le mode d’emploi » (Durée : 3’35’’)

