Cancer colorectal: Matinée portes ouvertes ce jeudi à la clinique Les Orchidées

Dans le cadre de du mois "Mars Bleu", la clinique des Orchidées invite la population à une matinée d'information ce jeudi 7 mars. Cette opération, organisée en partenariat avec Oncorun, le centre de La Réunion de coordination du dépistage des cancers CRCDC et la Ligue contre le cancer, se déroulera dans le hall d'accueil de l'établissement de 8h30 à 12h30.



Au programme de cette matinée: des stands d’information et de prévention avec remise de brochures d’information mais aussi une visite virtuelle dans laquelle il est possible de visualiser les étapes du dépistage et de visiter l'intérieur d'un colon contenant de nombreux polypes. Enfin, une foire aux questions (FAQ) sera organisée à destination du public en présences de médecins-gastroentérologues.



Chaque année, pas moins de 2 400 nouveaux cas de cancers (tous cancers confondus) sont découverts à La Réunion. En France, le cancer colorectal se situe, tous sexes confondus, au troisième rang des cancers les plus fréquents : deuxième chez les femmes et troisième chez les hommes. D’après les estimations de différentes études, le nombre de cancers colorectaux devrait augmenter dans les prochaines années pour atteindre 45 000 nouveaux cas annuels en 2020.



Il touche particulièrement (90 à 95%) les personnes âgées de 50 ans et plus, mais détecté à temps à un stade précoce, il est possible de guérir dans 90% des cas. D'où la nécessité de se faire dépister tous les deux ans pour toute personne homme ou femme âgé(e) entre 50 et 74 ans.



Ce dépistage, réalisé grâce à un nouveau test immunologique, simple, rapide et efficace, permet de détecter la présence de sang dans les selles, qui est due, dans le cas de cancer colorectal, aux saignements provoqués par certains polypes ou cancers. Si ce dépistage se révèle positif, des examens complémentaires sont menées telle qu'une coloscopie, qui permet de révéler un polype dans 30 à 40% des cas, et un cancer dans 8% des cas.



Tous les ans, la clinique Les Orchidées réalise 1 650 coloscopies. 60% de ces derniers concernent les patients de 50 à 74 ans. En tant qu'associé à la Clinique Sainte-Clotilde, les services de chimiothérapie Les Orchidées prennent en charge les patients traités. En 2018, les cancers digestifs concernent près de 25% des cancers pris en charge en chimiothérapie.