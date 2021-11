A la Une . Canaries : Un homme retrouvé mort dans la zone d'exclusion autour du volcan

​Il s’agit du premier mort suite à l’éruption du Cumbre Vieja dans l’archipel des Canaries. Il s'agit d'un habitant d'El Paso de plus de 70 ans qui est entré hier dans la zone d'exclusion avec l'accord des autorités. La première hypothèse avancée par les forces de sécurité est qu'il est décédé écrasé par la chute d'un toit recouvert de cendres. Par LG - Publié le Dimanche 14 Novembre 2021 à 12:32

Voilà deux mois que l’île espagnole de la Palma vit sous la menace des soubresauts du Cumbre Vieja.



Par miracle, aucune victime n’avait été déplorée jusque-là. Mais ce samedi, la garde civile a annoncé qu’un corps avait été retrouvé dans une partie du territoire interdit d’accès depuis le début de l’éruption.



Exceptionnellement, les autorités avaient permis aux habitants des maisons situées dans le périmètre à risque de s’y rendre afin qu’ils puissent récupérer des effets personnels. La personne retrouvée morte est un homme de plus de 70 ans qui s'était rendu dans un domicile familial quand le toit s'est effondré à cause du poids des cendres et du nouveau séisme de magnitude 5 qui a même été ressenti sur les îles de La Gomera et de Tenerife.



La lave a déjà recouvert 1000 hectares et emporté plusieurs milliers de bâtiments. Des centaines d’habitants ont dû tout abandonner avant de bénéficier d'un relogement provisoire. L’île, qui fait partie des îles espagnoles des Canaries, compte 85.000 habitants. Cette éruption du Cumbre Vieja est la troisième en un siècle à la Palma, après celle des nombreuses bouches éruptives de la Cumbre Vieja que sont la San Juan en 1949 et celle du Teneguia en 1971.