Canalbox : Les consignes à suivre afin de protéger votre matériel

Canalbox vous accompagne pendant le cyclone et vous donne quelques consignes à suivre afin de protéger votre matériel.



Pendant le cyclone



Débranchez toutes les prises électriques et téléphoniques afin d'éviter les surtensions de vos appareils. Débranchez également tous les raccordements à une prise extérieure.



Astuce



Avant de débrancher vos prises électriques et téléphoniques, pensez à paramétrer le renvoi d'appel de votre ligne téléphonique vers votre mobile.



Après le cyclone



Rebranchez toutes les prises électriques et téléphoniques en vérifiant le bon fonctionnement de celles-ci avec un autre équipement.