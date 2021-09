A la Une .. Canal + : Un appel à projets et de nouvelles offres pour la rentrée

Canal + Réunion fait plusieurs annonces pour la rentrée. La chaîne cryptée annonce ses nouvelles offres, et lance également un appel à projets aux acteurs de la filière audiovisuelle de l’île sur le thème "S’engager pour l’avenir". Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 7 Septembre 2021 à 16:06

Vidéastes et cinéastes de l’île, ce message est pour vous. Canal + Réunion lance un appel à projets sur le thème "S’engager pour l’avenir". Les porteurs de projets pourront concourir dans deux catégories. La première se nomme "diversité et inclusion" et la seconde "environnement et développement durable".



Les candidats ont jusqu’au lundi 11 octobre pour fournir leur dossier. Ils seront ensuite invités à venir le défendre un jury. Ce dernier sélectionnera les 10 lauréats qui se partageront une enveloppe de 100.000€.



Une meilleure expérience TV



Côté programme, la chaîne privée apporte également de la nouveauté. Ainsi, Canal+ Kids arrive sur l’île. Toujours orienté sport, Canal+ va continuer à proposer du football, du rugby ou des sports mécaniques, toujours en association avec BeIn Sports.



Le nouveau décodeur 4k-UHD permettra d’assister en live ou en replay aux films et aux séries originales que la chaîne diffuse.



Les meilleurs services de streaming SVOD sont également disponibles. Il sera donc possible d’accéder à Netflix, Disney+, Starzplay, OCS, Gulli Max et le Pass XXL-Dorcel depuis le décodeur ou sur myCANAL.



