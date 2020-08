A la Une .. Canal+ Réunion prépare sa rentrée avec toujours plus de programmes "Nou la fé"

La chaîne cryptée sauce locale veut continuer à renforcer sa programmation de contenus pour ses abonnés. Surtout, Canal+ Réunion continu de promouvoir les talents péi avec de nombreuses productions de l’île. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 26 Août 2020 à 15:46 | Lu 553 fois

Si la tête change, le coeur reste le même à Canal+ Réunion. La chaîne privée a convoqué la presse par visioconférence, crise sanitaire oblige, afin de présenter sa nouvelle grille de programmes, mais également sa nouvelle directrice générale : Samantha Nahama.



Née au Brésil, la nouvelle dirigeante se targue d’un parcours riche et atypique. Après avoir occupé diverses fonctions au sein d’entreprises prestigieuses qui la feront voyager, Samantha Nahama finit par poser ses cartons au sein du Groupe Bolloré. Elle intègre Vivendi Canal+ et sa branche outre-mer. C’est ainsi qu’elle se retrouve finalement à prendre la barre du bateau Canal+ Réunion en pleine tempête. Pour assurer l’arrivée à bon port, la directrice générale veut garder le cap. "Pour cela, nous avons besoin de l’offre la plus riche possible", affirme la nouvelle directrice.



"Nous n’avons pas eu recours au chômage partiel durant le confinement. On a pu mettre le personnel en télétravail en fournissant des ordinateurs", indique Valérie Marianne, la directrice communication et coproduction. Pour elle, la chaîne a indéniablement eu un rôle durant la crise. "La télévision a représenté un outil important durant cette période. En fournissant à la fois de l’information et du divertissement", souligne-t-elle. Pour cette raison, durant le confinement, Canal+ Réunion avait offert à ses clients les chaînes pour lesquelles ils n’étaient pas abonnés. Avec notamment une part belle aux artistes locaux comme Marie-Alice Sinaman et Titi le comik sur les réseaux sociaux du groupe. La direction l’assure, 70% des abonnés ont été satisfaits de la manière dont la chaîne a géré la crise.



Sports, cinéma et Disney+



Pour l’année à venir, la chaîne va donc se reposer sur ses fondamentaux : le sport et le cinéma. La chaîne va donc garantir une grande offre pour les passionnés de football, mais pas uniquement. La diffusion de Blockbusters reste une valeur sûre. Mais l’esprit Canal, c’est également la production de série. Une nouvelle gamme de productions françaises sera à découvrir.



Canal+ Réunion annonce l’arrivée en fin d’année de Disney+ à La Réunion. Si aucune date précise n’est encore fixée, les Réunionnais pourront enfin accéder à ce bouquet qui avait fait tant jaser sur sa non-distribution dans l’île au moment de sa sortie nationale. Disney+ fait partie de ces différentes chaînes qu’il est possible d’acheter en plus (Netflix, BeInSport, RMC sports, etc). "Nous sommes un agrégateur de contenu", certifie la directrice générale.



Les contenus "Nou la fé"



L’autre annonce forte de cette rentrée, c’est le renforcement des productions réunionnaises. "Canal+ est un acteur engagé dans la production de contenu local", assure Valérie Marianne. Ainsi 13 projets vont être diffusés sur des thématiques différentes comme des documentaires, des courts métrages ou des séries d’animation avec la société Gao Shan Pictures, qui ne cesse de se faire un nom sur la scène internationale avec notamment une présentation officielle au Festival de Cannes. Concernant les diffusions des désormais classiques Canal Grand Raid (15-18 octobre) et Canal Sakifo (13-15 novembre), elles sont toujours maintenues sauf changement dû à la situation sanitaire.



Le dernier secteur de contenu est qualifié "d’OVNI audiovisuel" par la production. Elle concerne des documentaires 100% péi. Le premier est une série en 10 épisodes et s’intitule "Chemin Volkan". Un mélange de vidéo et photo qui met en lumière les habitants de Bourg Murat. Elle devrait être diffusée en novembre.



En novembre doit également sortir "les Maîtres de la Gommance". La réalisatrice a suivi la Mafia Endemik menée par le célèbre DJ Sebb. Elle présente 8 jeunes hommes qui cartonnent sur le web avec pas moins de 15 millions de vues sur YouTube.



Enfin en décembre, un documentaire au doux nom de "Guy Pignolet, l’épopée du letchi galactique" connecte La Réunion et l’espace. Plus de après, ce témoigne vidéo revient sur l’aventure d’une classe dionysienne sur une base aérospatiale russe. Une aventure qui ira jusqu’à envoyer une graine de letchi en orbite de Mars.



Au final, c’est presque un million d’euros que Canal+ investit dans la production de contenu locaux. "Ce sont des oeuvres de proximité pour notre île" souligne Valérie Marianne. Un jeudi par mois verra la diffusion d’une production locale, retrouvante ensuite en VOD. Concernant le choix des productions, la direction communication et coproduction explique que l’entreprise possède un comité de lecture de projet et que "toutes décisions se font localement". "Cela commence à se savoir, on en reçoit des milliers" s’amuse-t-elle.



