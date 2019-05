Culture Canal + Réunion offre deux bourses à des talents La Kour





Le Festival du Film de la Réunion, le Festival d’Aventure et le Zot Movie par le passé, le Festival Même Pas Peur et Cinékour aujourd’hui, Canal + Réunion a toujours été aux côtés de ceux qui font le cinéma à la Réunion. Ces partenariats ont toujours été l’occasion de faire quelque chose à part et de mettre en lumière les talents locaux.



Pour le Festival Même Pas Peur, cela fait maintenant 4 ans que Canal + organise un concours de courts métrages en lien avec le festival. Animation, comédie, horreur, ... c’est plus de 70 courts qui ont été créés dans le cadre de ce concours. Tous les genres ont été explorés, et des talents ont été découverts.



Pour Cinékour, c’est la 2ème année de collaboration et en 2019, l’idée était de pousser plus loin le partenariat à l’occasion de Talents La Kour.



Canal + récompense les talents La Kour

Au départ, ils étaient 10. 10 lauréats de la promotion 2019 des Talents la Kour, en résidence à la Cité des Arts du 11 mars au 15 avril afin d’approfondir l’écriture de leurs courts métrages de fiction.



Et dans le cadre de son partenariat avec CINEKOUR, Canal + a décidé d’attribuer une bourse exceptionnelle à un lauréat de son choix.



Mais voilà, devant ce cumul de talents péï, le choix fut extrêmement compliqué. Entre comédie et drame, croyances ancestrales et traditions locales, tous les sujets étaient abordés et toutes les idées explorées.



Si bien, qu’exceptionnellement et contre toutes attentes, Canal + a finalement décidé d’offrir 2 bourses de 5000€ à 2 lauréates pour contribuer à la réussite de leurs beaux projets.

C’est donc Marine Hervé, pour "A TRAVERS" et Sophie Louys, pour "CACHEZ CETTE BARBE" qui sont les talentueuses gagnantes de cette bourse.



