Canal Grand Raid revient avec de l'immersion, du direct et des rendez-vous

Fort d'une audience en forte croissance, Canal Grand Raid revient cette année pour permettre à tous les amateurs de sensations fortes de suivre l'expérience comme s'ils étaient au cœur de la course.



Au total, 50 personnes sont mobilisées pour la centaine d'heures de diffusion. Un programme qui a nécessité plus de neuf mois de préparation et dont la production est 100% locale.



Dès 7H, toute la course sera à suivre en direct, heure par heure, avec 10 journalistes reporters d'images situés sur 10 postes clés, un hélico tête de course, et même un journaliste-coureur en immersion.



Les soirées du 18 au 21 octobre, les spectateurs auront des rendez-vous. A 19h, le "Before du Raid", à 19h, "Sur la corde Raid" et à 20h "Le Raid et vous". Le tout agrémenté de précisions des consultants et experts Eric Lacroix, Sébastien Henri et Lukas Garcia.