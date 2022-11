A la Une . Canada : Un couple a donné des bonbons au cannabis à des enfants

Une douzaine d’enfants ont reçu des bonbons contenant des psychotropes dans la ville de Winnipeg. Un autre enfant a été hospitalisé vers Vancouver. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 3 Novembre 2022 à 06:57

Un homme de 63 ans et une femme de 53 ans ont été interpellés et placés en détention pour avoir distribué des bonbons au cannabis à des enfants. Les faits se sont produits lundi soir dans la ville de Winnipeg (Manitoba) dans le centre du pays. Plus d’une douzaine d’enfants, âgés entre 6 et 16 ans, ont reçu ces friandises au THC (tétrahydrocannabinol).



Si la vente de cannabis est légale dans le pays depuis 2018, ils font face à 13 chefs d’accusation, dont distribution de cannabis à des mineurs et mise en danger de la vie d’autrui.



À l’ouest du pays, dans la banlieue de Vancouver, un enfant de 11 ans a été hospitalisé après avoir mangé un bonbon contenant du THC. L’auteur de ces faits n’a pas encore été identifié par la police.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur