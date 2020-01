Canada : Arnaque au Visa AVE

Pour aller au Canada, il faut établir sur internet une demande d'Autorisation de Visa Electronique ( AVE). Ce qui ne coûte que 7 DOLLARS CANADIENS (7 CAN$ soit environ 5€).



SAUF QUE plusieurs sociétés d'intermédiaires ont complètement inondé les pages GOOGLE, QWANT et compagnie. A tel point qu'on ne sait plus ce qui est officiel public ou privé. Par des techniques informatiques elles ont réussi à remonter dans les premières propositions offertes sur ces pages, celles que l'on choisit d'habitude.



Des dizaines, des centaines sans doute, de voyageurs se font ainsi avoir depuis des années et jusqu'à aujourd'hui. Sur internet, vous n'aurez qu'à taper "Arnaque à l'AVE" pour le constater !



Car leurs sites sont chargés de logos officiels trompeurs comme la feuille d'érable rouge. Car les bas de page écrits petits défilent si vite qu'on ne les voit pas. Car vous aurez à cocher la case " J'accepte les conditions de vente" conditions qu'on ne lit jamais mais que vous ne pourrez pas lire avant d'avoir payé et qui indiquent que vous renoncez à tout recours, ce que vous saurez après avoir payé.

Exemples: Le site avevisa vous fera payer 44, 50 € ( environ 66 CAN$ ) , le site ETACANADA vous fera payer 79€ ( environ 120 CAN$ ), le site canadavisa vous escroquera de 99 € (environ 150 CAN$, car ils ont des "frais de gestion" ). Vous voyez, c'est pas rien. Mais c'est très bien fait. C'est seulement au dernier moment que vous observerez la somme à payer, au moment où le doigt va plus vite que le cerveau, où vous êtes partagé pendant une fraction de seconde dans ce conflit intérieur entre ce que vous avez envie de faire et ce que vous savez qu'il faut faire. C'est difficile à expliquer, et ceux qui n'ont pas expérimenté ce genre de site qui utilise les faiblesses de notre cerveau ne peuvent pas comprendre pourquoi des centaines de pigeons se sont faits avoir.



RÉSUMÉ: Surveillez la dernière étape et ne payez que si c'est bien marqué 7 CAN€ et pas autre chose. Sinon cherchez plus loin le VRAI site officiel du CANADA. NE VOUS LAISSEZ SURTOUT PAS EMBERLIFICOTER par les histoires de frais de gestion et autres promesses qui ne vous serviront à rien.