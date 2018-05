Culture

Camro : Découvrez l'artiste de "L'alcool c'est de l'eau"

Une pile électrique d'ondes positives, ses millions de vues n'ont en rien changé sa simplicité, on pourrait même croire que Camro c'est le "dalon la cour" avec qui on va "gâter le coin".

Et si son premier séjour à la Réunion a été bref mais intense, Camro compte bien revenir bientôt....







Tel un hymne dans la tête, ce tube est devenu depuis sa sortie en 2015, une phrase culte à travers les pays francophones tels que la France, le Canada, la Belgique ou encore l’Afrique.



A La Réunion, ce tube continue à cartonner dans les clubs, sur les ondes mais surtout dans toutes nos conversations en soirées. Forcément, il n'a pas la même connotation pour tout le monde.



Pour le plus grand plaisir de tous les Réunionnais, Camro a accordé une interview à Passions Réunion . Découvrez l’artiste qui a fait de son tube "L’alcool c’est de l’eau", un véritable phénomène planétaire.Tel un hymne dans la tête, ce tube est devenu depuis sa sortie en 2015, une phrase culte à travers les pays francophones tels que la France, le Canada, la Belgique ou encore l’Afrique.A La Réunion, ce tube continue à cartonner dans les clubs, sur les ondes mais surtout dans toutes nos conversations en soirées. Forcément, il n'a pas la même connotation pour tout le monde.Pour le plus grand plaisir de tous les Réunionnais, Camro nous dévoile l’histoire de son tube "L’alcool c’est de l’eau" mais aussi son désir de revenir détonner dans toute l’île.



Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com