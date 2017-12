Campus Réunion, la première université privée professionnalisante de La Réunion

Implantée depuis 2014 au Port, Campus Réunion a pour vocation d'être la première université privée professionnalisante de La Réunion. Des formations diplômantes et innovantes, reconnues par l'Etat qui garantissent un fort taux d'insertion professionnelle post études. Ces diplômes sont délivrés par des écoles métropolitaines reconnues pour la qualité de leur enseignement, avec lesquelles Campus Réunion a conclu des partenariats privilégiés, au bénéfice des jeunes Réunionnais.



Sur 500 m2, le Campus Réunion accueille plus de 260 étudiants. Ils travaillent en équipe à partir de projets réels portés par des entreprises locales, et sont évalués par celles-ci. Les contenus et des outils pédagogiques attractifs et novateurs sont développés de manière à entretenir en permanence la motivation, l’implication et le dynamisme des apprenants, dans une atmosphère de bien-être et de convivialité.



Ce lieu unique favorise la rencontre des talents, le soutien aux start-ups et entreprises locales et l’échange « intercompétences ». Partenaire de la Technopole, Campus Réunion organise des événements et animations partagées : job-datings, speed-datings inter promotions et inter-écoles, conférences, salons, hackathons internationaux. Un véritable alambic d'idées créatives !