La grande Une Campus Pro : Le chef de service avait été enregistré par l'élève à qui il faisait des propositions sexuelles

Il pensait faire sa petite affaire en toute discrétion mais il est tombé sur plus fort que lui. Un chef de service du Campus Pro de Saint-Pierre a été piégé en pleine proposition indécente à une élève mineure. Par Ludovic Grondin - Publié le Mercredi 9 Décembre 2020 à 23:25 | Lu 410 fois

Un chef de service du Campus Pro pris en flagrant délit de proposition sexuelle à une mineure

Des soupçons se portaient déjà sur lui depuis un certain temps, selon nos informations. Mais il manquait l'occasion de pouvoir le confondre au cours d'un entretien que le personnage a visiblement pris l'habitude de faire subir aux jeunes femmes inscrites au sein de l'établissement de formation.



C'est ce faux-pas qui est arrivé il y a un peu plus d'une semaine. Alors qu'il tâtait le terrain afin d'évaluer si cette élève était prête à avoir une relation sexuelle avec lui, ce chef de service s'est fait piéger.



Le Campus Pro de l'Océan Indien (CPOI) est situé à Saint-Pierre et fait intervenir une multitude d'acteurs institutionnels ayant en charge la compétence "formation professionnelle". A la rentrée de septembre 2009, lors de l'inauguration du site, on présentait ainsi cette nouvelle infrastructure : "Trois grands partenaires de la formation professionnelle continue – la Chambre de commerce et de l’industrie de la Réunion (CCIR), la Chambre de métiers et de l’artisanat (CMA) et l’Afpar – se partagent cet espace de 9 hectares dédié au développement de la formation professionnelle". Les élèves disposent sur ce site d'un panel de formations pour divers métiers d'un niveau allant du CAP au BAC+5. Le site comporte également un internat offrant une centaine de places.



Il soumet un questionnaire sur la vie sexuelle de l'élève et la convoque dans son bureau



C'est donc dans le cadre de sa formation que cette élève a croisé la route de ce chef de service, ancien directeur du Campus et déplacé au service "Exploitation" il y a quelque temps avant d'être mis à pied. Ce dernier a prétexté une session de formation pour soumettre à cette adolescente un questionnaire sans équivoque sur sa vie sexuelle et notamment savoir si elle était prête à avoir une relation avec lui. Cet agent de la Région, âgé de 58 ans, faisait donc là clairement une proposition sexuelle à une adolescente de 16 ans.



L'aplomb avec lequel ce chef de service tente de faire croire qu'un tel questionnaire sur la vie intime de l'élève fait partie d'un enseignement tout ce qu'il y a de plus normal, demeure pour le moins stupéfiant. Il fallait bien une bande sonore pour se convaincre qu'un tel culot était possible. Il n'imaginait cependant pas être enregistré à son insu.



