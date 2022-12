Camping sauvage à l'Hermitage : Les familles obligées de retirer leurs installations

La mairie de Saint-Paul a annoncé en milieu de semaine plusieurs restrictions sur les plages en vue du réveillon du Nouvel An et de sa préparation. Les campings et bivouacs sont interdits, tout comme les barbecues et les installations de groupes électrogènes.



Les Réunionnais sont très nombreux à être installés sur les plages de l'Ouest dès ce vendredi pour être bien positionnés pour passer le meilleur Réveillon de la Saint-Sylvestre. Mais beaucoup n'ont pas été informés de l'arrêté municipal pris pour protéger l'environnement.



Les forces de l'ordre ont fait respecter ces restrictions lors d'une patrouille menée ce vendredi sur la plage de l'Hermitage en fin de matinée. Elles ont donc ordonné le retrait des groupes électrogènes, des rubalises mais aussi des voiles qui ferment complètement les tentes.