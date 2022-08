A la Une . Camping Paradis : Recherche figurants pour le tournage d'un épisode spécial à La Réunion

Avis aux fans de Camping Paradis. La société de production de la série recherche en effet des centaines de figurants pour le tournage d'un épisode spécial à La Réunion. Une occasion en or pour tous ceux et celles qui ont toujours rêvé de s'essayer à la comédie. Par NP - Publié le Dimanche 7 Août 2022 à 08:31





Plus de précisions en cliquant sur ce Le tournage doit se dérouler en septembre-octobre 2022 dans l'île et nécessite 400 figurants, hommes et femmes âgés entre 16 et 90 ans.Plus de précisions en cliquant sur ce lien