Camping Paradis : L'épisode à La Réunion critiqué

Un nouvel épisode de Camping Paradis a été diffusé sur TF1 ce lundi. Celui-ci a été tourné à La Réunion. Voilà une opportunité de faire connaître notre île et qui peut se transformer en aubaine pour le secteur touristique. Mais pour certains, le département n'est vu qu'à travers des clichés qui ne correspondent pas à la réalité et qui cachent peut-être sa vraie beauté. Par La rédaction - Publié le Jeudi 20 Juillet 2023 à 09:36

La Réunion était à l'honneur sur TF1 ce lundi soir dans Camping Paradis. Les téléspectateurs ont pu retrouver Laurent Ournac sur les plages ou les sentiers de l'île mais aussi découvrir Louanne Vitry, Miss Etudiante Réunion 2023 pour un court caméo de fin. 4,34 millions de téléspectateurs ont regardé l'émission sur la chaîne et c'est sans compter les visionages en streaming.



Et c'est sûrement parce qu'ils ne sont pas restés jusqu'au bout que certains internautes se sont plaints de l'épisode. Ils dénoncent une carte postale loin des réalités des Réunionnais. Florilège de tweets...

« Tu connais tout le monde sur l’île ? »

le plus gros cliché sur la Réunion et ses plus de 800 000 habitants 😅 #CampingParadis

— B_MC (@Boris_M_C) July 17, 2023

Encore un film sur #iledelareunion #lareunion sans montrer réellement l'Île... Mais juste une carte postale qui n'existe pas ! @TF1 #campingparadis

— Julien • Direct-actu.fr 📽 (@JulienVachon) July 17, 2023

#CampingParadis nous emmène sur l'île de la Réunion enfin nous allons essayer d'y croire.

— 𝑶𝒍𝒊𝒗𝒊𝒆𝒓 𝑨𝑹𝑵𝑶𝑳𝑫 (@tweetolivier) July 17, 2023

Après Josephine et Que b famille formidable encore un publi reportage TF1 sur l'île de la Réunion !!! #CampingParadis

— ChantalM (@Chantal11718167) July 17, 2023 @TF1 C’est possible de faire un film sans personnages clichés toutes les 2 minutes?#CampingParadis

— Max Roch (@MaxRoch5) July 17, 2023