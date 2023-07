A la Une . Campagne sucrière : Tracteurs et cachalots bientôt sur les routes, le préfet appelle à la prudence

Alors que la campagne sucrière va débuter, le préfet appelle les conducteurs à la plus grande prudence en raison de la présence sur les routes de tracteurs agricoles et de "cachalots" roulant très lentement. Par N.P - Publié le Vendredi 28 Juillet 2023 à 18:19

Le communiqué :



La campagne canne 2023 débutera prochainement à La Réunion. Jusqu’à la fin de l’année, les usagers de la route sont invités à la plus grande prudence en raison de la présence dans le trafic de tracteurs agricoles et de « cachalots », ces véhicules d’environ 18 mètres de long transportant la canne. Ces convois qui se déplacent très lentement occuperont alors une place importante dans le flux de circulation.



Le préfet de La Réunion demande à tous les conducteurs d’observer la plus grande vigilance et attire leur attention sur l’importance du partage de la route entre poids lourds, tracteurs agricoles, automobilistes, deux roues et piétons. Il appelle également les usagers de la route à faire preuve de la plus grande prudence et patience pour que cette campagne se déroule en toute sécurité.



Les règles essentielles de sécurité :



➔ Adaptez votre vitesse aux circonstances : lieux traversés, conditions de circulation, conditions climatiques, état de la chaussée.





➔ Portez une attention particulière aux poids-lourds notamment lors des dépassements : n’oubliez pas les angles morts. Proportionnels à la longueur et à la hauteur du véhicule, ils sont donc plus importants pour un camion que pour une voiture.





➔ Faites attention au déplacement à faible allure des tracteurs : le gyrophare orange signale un véhicule qui roule à vitesse lente.





➔ Respectez les distances de sécurité sur la route : laissez au moins 2 secondes entre vous et le véhicule qui vous précède.





➔ Redoublez de vigilance la nuit : les feux de croisement n’éclairent qu’à 30 mètres. À 70 km/h, l’obstacle qui surgit dans la zone éclairée est inévitable.





➔ En cas de pluie, adaptez votre vitesse à l’état de la route : allongez de façon significative les distances de sécurité avec le véhicule qui vous précède. La distance de freinage est multipliée par 2 sur sol mouillé et la distance d’arrêt est multipliée par 1,5.





La sécurité routière reste, plus que jamais, l’affaire de tous.