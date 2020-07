Campagne sucrière : Tereos se réjouit du nouveau protocole de campagne voté

Le protocole de campagne du CTICS a été adopté ce jour à la quasi-unanimité (16 voix pour, 1 voix contre).



Ce nouveau protocole permet de respecter l’engagement pris unanimement par le Conseil d’administration du CTICS le 19 décembre 2019 pour corriger les anomalies constatées lors de la campagne 2019. Il renforce ainsi la crédibilité du CTICS et la confiance des planteurs, des industriels et de l’Etat dans la juste détermination de la richesse en sucre des chargements.



Ce protocole a été étudié de manière approfondie et est le fruit d’un travail de plusieurs mois. Il a par ailleurs fait l’objet d’une présentation devant les commissions mixtes d’usines afin de s’assurer que les règles sont connues, comprises de tous et qu’elles puissent s’appliquer de manière précise, dans la sérénité, tout au long de la campagne.



Les commissions mixtes d’usines des bassins canniers livrant à Bois-Rouge ont annoncé qu’elles se réuniront dès cet après-midi afin de décider au plus vite de la date de démarrage de la campagne sucrière.



Confiants dans les règles communes que nous venons d’adopter, nous souhaitons à tous, planteurs, coupeurs, travailleurs agricoles, transporteurs ainsi qu’au personnel des sucreries et des services logistiques une belle campagne sucrière 2020.