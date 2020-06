Société Campagne sucrière 2020 : La préfecture appelle à la prudence sur les routes

La campagne sucrière 2020 va démarrer le 29 juin prochain et se poursuivra jusqu’au mois de décembre, changeant en profondeur l’environnement routier avec l’insertion dans le trafic de "cachalots" et de tracteurs agricoles. La préfecture de la Réunion, appelle l'ensemble des utilisateurs du réseau routier à redoubler de prudence : Par Regis Labrousse - Publié le Vendredi 19 Juin 2020 à 10:15 | Lu 42 fois

"Les "cachalots" transportant la canne à sucre, sont des véhicules de grands gabarits (environ 18 m de long).

Les tracteurs agricoles, au même titre que les autres usagers de la route, peuvent circuler sur les routes (sauf indication locale contraire) mais se déplacent très lentement. La plupart d’entre eux ont une vitesse de moins de 40 km/h avec une remorque.



Pendant cette période de six mois, l’ensemble des usagers de la route est invité à la plus grande prudence, notamment en raison de la nouvelle présence de ces convois.



Rappel de quelques règles essentielles de sécurité :



- Adaptez votre vitesse aux circonstances : lieux traversés, conditions de circulation et conditions climatiques, état de la chaussée.

- Portez une attention particulière aux poids-lourds notamment lors des dépassements et n’oubliez pas les angles morts (l’angle mort est proportionnel à la longueur et à la hauteur du véhicule. Cela signifie que sur un poids lourd, les angles morts sont plus importants que par rapport à une voiture).

- Faites attention au déplacement à faible allure des tracteurs (le gyrophare signale un véhicule qui roule à vitesse lente).

- Respectez les distances de sécurité, sur la route, laissez au moins 2 secondes entre vous et le véhicule qui vous précède.

- Redoublez de vigilance la nuit, les feux de croisement n’éclairent qu’à 30 mètres. A 70 km/h, l’obstacle qui surgit dans la zone éclairée est inévitable.

- En cas de pluie, adaptez votre vitesse à l’état de la route et allongez de façon significative les distances de sécurité avec le véhicule qui vous précède. La distance de freinage est multipliée par 2 sur sol mouillé et la distance d’arrêt est multipliée par 1,5.



Il faut que les règles soient respectées pour permettre à chacun de rouler en toute sécurité."



