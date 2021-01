A la Une . Campagne dépistage Covid-19 (tests antigéniques) à Saint-Benoît

Pour faciliter l'accès aux tests et freiner la circulation du virus, la Pharmacie de l'est, en partenariat avec la commune de Saint-Benoît, organise une campagne de dépistage auprès de la population du 25 janvier au 26 février 2021. Par BS - Publié le Lundi 25 Janvier 2021 à 12:38 | Lu 186 fois

Cette opération de dépistage se déroule les lundis, mardis et vendredis de 8h30 à 11h30 dans le local « Petit Printemps » situé en centre-ville.



DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS :



- Le dépistage est gratuit et sans ordonnance.



- Lors du test de dépistage, les personnes devront présenter leur carte vitale et une pièce d'identité et se munir de leur propre stylo.



- Le port du masque est obligatoire.





MODALITÉS :



- Le dépistage se fera par test antigénique (résultats en 15 min).



- Ces tests sont destinés aux personnes souhaitant se faire dépister (cas contacts, clusters). Les voyageurs devront effectuer leur test PCR en laboratoire.