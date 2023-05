Rubrique sponsorisée Campagne de stérilisation : "Out Zanimo, Okip a li"

Sur le TCO (Territoire de la Côte Ouest), la stérilisation est gratuite pour les usagers non imposables sur le revenu, à raison de 2 animaux par an et par foyer. Les habitants de La Possession, du Port, de Saint-Paul, de Trois Bassins et de Saint-Leu peuvent donc en bénéficier.

Le communiqué de la Ville de Saint-Leu :



En collaboration avec les vétérinaires de la Côte Ouest, le TCO et La Ville, une campagne de stérilisation gratuite pour les foyers non imposables sur le revenu est actuellement en cours à Saint-Leu pour les chiens et les chats.



La stérilisation est un moyen efficace de prévenir la surpopulation animale. Chaque année, des milliers d’animaux domestiques se retrouvent abandonnés dans des refuges ou dans des situations de maltraitance en raison de l’absence de foyers pour les accueillir.



En stérilisant votre animal de compagnie, vous contribuez à réduire ce problème en empêchant la naissance de portées non désirées.



