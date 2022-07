A la Une . Campagne de stérilisation : Des places disponibles pour les chats mâles

L’association BAYLENE organise une campagne de stérilisation avec les élèves de l’école vétérinaire de Toulouse. Alors que le planning pour les chattes, les chiennes et les chiens sont complets, il reste encore des places disponibles pour les chats mâles. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 28 Juillet 2022 à 07:45

Pour rappel, du 9 au 22 août prochains, des étudiants de l'école vétérinaire de Toulouse, membres de l'association BAYLENE, seront sur l'île afin de stériliser des chiens et chats de propriétaires.



Depuis l'annonce de la mission, l'association RÊVEZ, co organisatrice de l'événement avec BAYLENE, est inondée d'appels et de mails. Ce qui est le signe d'une réelle volonté de la population de faire stériliser ses animaux. Devant l'engouement suscité par cette campagne, une liste d'attente a dû être mise en place, car toutes les demandes ne pourront pas être honorées malheureusement.



Les vétérinaires volontaires, qui encadreront bénévolement les étudiants, mettront à disposition leurs locaux et leur matériel selon un planning défini. Or, par exemple, pour des raisons de technicité et de temps, il est beaucoup plus rapide de castrer un chat que de procéder à la stérilisation d'une chienne. Dans le prévisionnel des animaux stérilisés lors de cette campagne, on retrouve donc plus de chats mâles.



Or, à l'heure actuelle, plus de 67% des places pour des castrations de chats mâles sont encore disponibles quand, parallèlement, le planning est quasiment complet pour les chattes, les chiens et les chiennes.



Ces dernières années, dans le cadre des actions de sensibilisation mises en place par REVEZ, il est ressorti que pour beaucoup le pouvoir reproducteur du mâle est nié. La contrainte pèse plus sur les propriétaires de femelles puisque ce sont elles qui ramènent les portées.

Rappelons que la femelle est gestante après accouplement avec un mâle. Les conséquences sont donc dramatiques à l'échelle de l'île, où la prolifération des chiens et chats a un impact économique, écologique, sanitaire et éthique. Beaucoup de ces naissances, qui pourraient être évitées, viennent ainsi entretenir l'errance animale à La Réunion.



Certains pensent également que la castration est une mutilation de l'animal et qu'on devrait "laisser faire la nature". Or, contrairement à l'humain, l'animal ne se reproduit pas par désir ou par choix. Et le stériliser est la meilleure façon de le protéger contre les bagarres, les fugues et la transmission des maladies. Alors pour tous les maîtres de chats mâles des secteurs concernés, BAYLENE et REVEZ ont un message : "Stériliz out zanimo siouplé !"

QUELQUES PRÉCISIONS



POURQUOI STÉRILISER SON CHAT ?

- évite les fugues

- réduit le risque de bagarres

- protège des maladies

- tout est pris en charge (stérilisation, identification, antibiotiques, transport si besoin)



JUSTIFICATIFS À FOURNIR :

- justificatif de domicile

- dernier avis de non imposition

- pièce d'identité



SECTEURS CIBLÉS :

- Possession (Pichette, Dos d'Ane)

- Port

- St Paul (Grande Fontaine, Tour des Roches, Sans Souci...)

- Saline les Hauts, Trois Bassins, Tan Rouge

- St Leu (Piton, Plate, Chaloupe)



5 CLINIQUES VÉTÉRINAIRES IMPLIQUÉES DANS LA MISSION

- le Grand Banoir à La Possession

- le Port

- Grand Fond

- So Veto à la Saline les Hauts

- La Vague à St Leu



CAMPAGNE 100% GRATUITE !



