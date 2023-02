Rubrique sponsorisée Campagne de stérilisation : 876 animaux stérilisés par la CASUD en 2022

Par CASUD - Publié le Jeudi 2 Février 2023 à 14:18

Le 14 mars 2022, la CASUD avait lancé, en partenariat avec les services de l'Etat, et sur les 4 communes de son territoire (Le Tampon, Saint-Joseph, Entre-Deux, Saint-Philippe) sa campagne de stérilisation animale pour l'année 2022.

A quelques semaines du lancement de la campagne 2023, un 1er bilan pour l'année 2022 fait apparaître que la CASUD a effectué plus de 1600 interventions (stérilisations et Identifications ) l'année dernière.

Ainsi, la CASUD a effectué au 2022, 876 stérilisations et 790 identifications de chiens, chiennes, chattes et chats pour un montant de 100 461,83€.

La CASUD rappelle que la campagne 2022 ne sera close qu'avec le lancement de la nouvelle campagne et qu'il est toujours possible d'effectuer des demandes en se rendant sur son site internet casud.re ou en appelant le numéro vert dédié 0800 327 327. Pour rappel, jusqu'à 2 animaux par foyer non imposable peuvent être stérilisés gratuitement.