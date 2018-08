A la Une ... Campagne de sensibilisation: CERP Réunion apporte sa pierre à la démystification de l’Alzheimer CERP Réunion lance une grande campagne de sensibilisation à la maladie d’Alzheimer. Des milliers de Réunionnais sont atteints lorsque d'autres ignorent qu'ils en sont atteints.

10.000 personnes seraient concernées par la maladie d’Alzheimer à La Réunion, et les spécialistes estiment que la moitié d'entre elles n'ont pas encore été diagnostiquées. Cette maladie neurodégénérative incurable, qui provoque des lésions au cerveau, demeure, malheureusement, encore taboue pour la grande majorité.



La prévention et la mobilisation s’avérant plus que jamais vitales, CERP Réunion, du Groupe SIPR, s’engage à démystifier l’Alzheimer à travers une grande campagne de sensibilisation à la maladie, et en apportant son soutien financier à la nouvelle Maison Cœur Alzheimer, qui ouvrira ses portes à Saint-Pierre en 2019.



La maladie d’Alzheimer est un problème majeur de santé publique, souligne d’emblée Emmanuel Loupy, P.-D.G. de la Société d'Importation des Pharmaciens de La Réunion (SIPR). "Et c’est pour mettre fin à ce tabou et poser un regard plus juste sur la maladie, que CERP Réunion, Groupe SIPR et France Alzheimer Réunion, lancent cette grande campagne de sensibilisation à La Réunion. Outre une méconnaissance, voire une peur de la maladie, nous avons noté que beaucoup sont dans le déni. Il est urgent, comme le préconise France Alzheimer, de changer le regard sur la maladie, mais aussi d’informer le public sur les symptômes pour encourager le diagnostic précoce", ajoute-t-il.





Une marche pour l’Alzheimer



Par ailleurs, l’Association France Alzheimer Réunion organise une marche et une course, le dimanche 30 septembre, dans le cadre de la Journée mondiale de la maladie d’Alzheimer qui est observée chaque année le 21 septembre. Celle-ci, qui débutera à 8 heures au site de Bois Madame à Sainte-Marie pour finir au Cœur vert familial à la Trinité, se clôturera avec un pique-nique partage au village d’Alzheimer. L’inscription à la marche et à la course est obligatoire, soulignent les organisateurs. Pour ce faire, rendez-vous sur le site 06 92 08 94 94. Cela fait des années que le Groupe SIPR, l’un des acteurs majeurs de la santé publique réunionnaise depuis 1931, apporte son soutien à France Alzheimer Réunion à travers CERP Réunion. Pour la présente campagne de sensibilisation, des visuels touchants et évocateurs seront largement diffusés dans les médias dès le samedi 18 août. Le groupe s’engage également à apporter son aide financière, à hauteur de 15.000€, dans l’aménagement d’une troisième Maison Cœur Alzheimer qui sera bientôt inaugurée à Saint-Pierre. Ces lieux d’accueil, d’écoute, d’animation et de services pour les malades et les aidants, situés à Sainte-Marie et au Port, sont gérés par France Alzheimer Réunion.Par ailleurs, l’Association France Alzheimer Réunion organise une marche et une course, le dimanche 30 septembre, dans le cadre de la Journée mondiale de la maladie d’Alzheimer qui est observée chaque année le 21 septembre. Celle-ci, qui débutera à 8 heures au site de Bois Madame à Sainte-Marie pour finir au Cœur vert familial à la Trinité, se clôturera avec un pique-nique partage au village d’Alzheimer. L’inscription à la marche et à la course est obligatoire, soulignent les organisateurs. Pour ce faire, rendez-vous sur le site www.reunion-alzheimer.org ou appelez au

"Stigmatisation et discrimination sont deux des obstacles majeurs auxquels sont confrontées, au quotidien, les familles concernées par la maladie. Aujourd’hui, il nous paraît important et urgent de poursuivre nos efforts de sensibilisation, afin de changer le regard sur la maladie. Nous espérons que cette campagne permettra aux Réunionnais d’avoir de 'bonnes informations' afin de mieux comprendre cette maladie, pour mieux agir !", confie Gabrielle Fontaine, présidente de France Alzheimer Réunion.



La maladie d’Alzheimer est en effet "très redoutée par les Réunionnais", indique le dernier rapport sur la "Maladie d’Alzheimer et autres démences à La Réunion", publié en septembre 2016 par l’Observatoire Régional de la Santé Océan Indien, avec la participation de divers partenaires œuvrant dans ce domaine et financé par l’Agence de Santé Océan Indien. Il y est aussi mentionné qu’à l’horizon 2040, les personnes âgées de 60 ans et + représenteront 26% de la population, contre 14% en 2013, et les 75 ans et + passeront à 108.000, soit trois fois plus qu’il y a cinq ans. Avec ce vieillissement, le nombre de personnes atteintes par la maladie d’Alzheimer devrait croître considérablement.



C’est pourquoi, il est indispensable de se faire diagnostiquer le plus tôt possible. Il existe plusieurs lieux de diagnostics sur l’île, à savoir trois centres de consultations mémoires, notamment deux labellisés (CHU Nord et CHU Sud) et un avancé (Centre Hospitalier Gabriel Martin dans l’Ouest) ; une consultation gériatrique au Groupe Hospitalier Est Réunion ; sept neurologues libéraux ; des unités mobiles de gériatrie et l’unité de gériatrie de Saint-Joseph. Les facteurs de risque de l’Alzheimer sont, pour leur part, le diabète, l’hypertension artérielle, l’accident vasculaire cérébral, le surpoids, l’obésité, le tabagisme, un bas niveau de diplôme, et l’inactivité physique, entre autres.

