A la Une . Campagne de dépistage Covid-19 ce dimanche au marche forain du Chaudron

Compte tenu de la dégradation de la situation sanitaire et l’apparition des variants britannique et sud-africain, la maire de Saint-Denis, Ericka Bareigts, annonce la tenue d'une opération de dépistage (tests PCR) à destination de la population ce dimanche 7 février au marché forain du Chaudron. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 6 Février 2021 à 08:15 | Lu 284 fois

"Il est plus que jamais nécessaire d’unir nos forces et de poursuivre les efforts déployés jusqu’à présent pour freiner la propagation de la pandémie de Covid-19 et éviter que le taux d’incidence n’atteigne des taux critiques, qui immanquablement aboutirait à un durcissement des mesures annoncées mercredi 3 février par le Préfet", explique l'édile dionysienne dans un communiqué.



Cette opération de dépistage, "dans la continuité de la stratégie de lutte collective mise en place sur notre territoire depuis mars dernier", sera organisée conjointement de 8h à 11h par la Préfecture, l’Agence Régionale de Santé, les laboratoires d’analyses médicales et la Mairie de Saint-Denis.



"Dans la lignée de leur engagement depuis le début de la crise, les associations poursuivent leur mobilisation aux côtés de la Mairie de Saint-Denis, pour préserver la santé de tous. Pour mémoire, lors de leur point du 02 au 03 février, la Préfecture et l’Agence Régionale de Santé annonçaient un taux d’incidence à la Réunion de 37,6 pour 100.000 habitants, soit 68 cas en moyenne par jour", terminé Ericka Bareigts.