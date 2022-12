Communiqué Campagne d'élagage d'EDF : 3000 chantiers réalisés cette année

Chaque année, EDF à La Réunion réalise plus de 3.000 chantiers pour se prémunir des risques de coupure électrique liés à des chutes d'arbres ou de branches, particulièrement en période cyclonique. Un important chantier d’élagage à Salazie a clôturé la campagne d’élagage 2022. L’occasion de rappeler que l’entretien de son jardin toute l’année - en toute sécurité - contribue à limiter les avaries sur le réseau électrique. Par N.P - Publié le Lundi 26 Décembre 2022 à 16:32

Le communiqué :



Chaque année, EDF met en œuvre un important programme d’élagage sur le territoire pour préparer la saison cyclonique. En 2022, ce sont plus de 3.000 chantiers qui ont ainsi été réalisés pour garantir une qualité d’alimentation électrique à ses clients.



« Nous sélectionnons les chantiers grâce à un outil de cartographie numérique partagé entre EDF et nos cinq partenaires professionnels de l’élagage, précise Matthieu Zitte, responsable du programme d’élagage à EDF. Une carte interactive enregistre les interventions et simule l’évolution de la végétation en indiquant leur vitesse de pousse. Elle est un outil précieux de planification des chantiers pour les réseaux moyenne et haute tension qui se situent en général à l’écart des zones urbaines. » Ces chantiers à haut risque requièrent des règles de sécurité très strictes. Ils sont réalisés par des élagueurs-grimpeurs professionnels.



Les opérations d’élagage à proximité des lignes électriques, que ce soit en milieu urbain ou rural, améliore la qualité de l’alimentation électrique pour les Réunionnais. Au vu de l’étendu du réseau électrique sur le territoire et la croissance des zones d’habitation, cet enjeu concerne tout le monde.



« Comme tout conducteur qui fait l’entretien régulier de son véhicule pour ne pas tomber en panne et ne pas avoir d’accident, il est recommandé à tout propriétaire de terrain de faire un entretien régulier de ses arbres situés à proximité d’une ligne électrique, afin de se prémunir d’un risque de coupure électrique de sa maison » précise JeanFrançois Finck, Délégué territorial d’EDF à La Réunion. Lorsque l’intervention est trop haute du sol ou trop proche d’une ligne électrique, il est indispensable de faire appel à un élagueur professionnel.



A l’approche de la saison cyclonique, EDF rappelle les consignes de sécurité à respecter en cas de découverte d’une ligne électrique au sol : ne jamais s’approcher ni toucher un câble électrique à terre, contacter le service dépannage d’EDF 7J/7, 24h/24 au 0 800 333 974.