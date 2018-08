Campagne d’apprentissage 2018

Du 15 juin au 15 novembre 2018, la campagne de signature des contrats d’apprentissage se poursuit. Du niveau V au niveau I, l’apprentissage mène ainsi à plus de 250 diplômes à La Réunion, répartis sur une quarantaine de sites de formations, proposés par 12 CFA financés par la Région :- CFA Agricole de Saint Paul,- CFA Agricole de Saint Joseph,- CFA Commerces et Services, Industrie et BTP de la Chambre de Commerce et d’Industrie de La Réunion,- CFA Centhor de la Chambre de Commerce et d’Industrie de La Réunion,- CFA de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de La Réunion,- CFA de l’Université de La Réunion,- CFA Académique,- CFA de la Fédération des Maisons Familiales Rurales (FMFR),- CFA de l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique (OGEC),- CFA de la SPL AFPAR,- UFA Apprentissage-Réunion-Formation (APRUN),- CFA de l’Association pour la Formation aux Métiers de l’Aérien (AFMAé).