"Campagne d'affichage à Saint-Paul : Les pratiques du PLR de Mme Bello"

Depuis quelques jours, nous pouvons constater la présence d’une grande banderole au Chemin VILLENTROY à la SALINE.



Cette banderole est placée illégalement, car directement sur la route (Domaine Public) (voir illustration)



Nous avons interrogé la préfecture qui prend acte de la pratique, mais qui nous recommande de porter plainte pour obtenir le retrait et la sanction.



Un extrait du courrier de réponse :

En effet, en dehors des emplacements spéciaux réservés à l'apposition des affiches électorales et des panneaux d'affichage d'expression libre, tout affichage sauvage relatif à l'élection est interdit (art L50 et art L90 du code électoral).



Par ailleurs le dispositif est complété par l'art L 581-35 du code de l'environnement et l'art 809 du code de procédure civile.



Aussi, il vous appartient si vous pouvez apporter la preuve d'un préjudice personnel et si il existe un trouble manifestement illicite de saisir en référé le président du tribunal judiciaire.



Seule l'autorité judiciaire, dans le cadre de procès-verbaux dressés par des agents habilités, peut prononcer les sanctions pénales prévues par le code électoral.



Au-delà des pratiques du passé, du non-respect des lois (coutumier du parti apparemment)



Aujourd’hui, et pour cette campagne, Mme BELLO nous surprend par sa communication et le trouble qu’elle souhaite installer auprès des Saint-Pauloises et des Saint-Paulois.



En effet, nous sommes étonnés de l’exploitation dans la campagne du slogan et du nom de notre liste « Une Nouvelle Page ».



Nous n’arrivons pas à comprendre, sur certain de ses supports et sur sa page Facebook le slogan est clair (voir illustration) « Construisons ensemble l’avenir de Saint-Paul » ou encore « Pour l’avenir de Saint-Paul ».



Alors pourquoi, venir plagier notre slogan et le nom de notre liste ? Jeter le trouble auprès des Saint-Pauloises et des Saint-Paulois ? Prendrait-elle conscience de la volonté de changement ? Est-ce un hommage indirect à la qualité de notre campagne ?



Mme BELLO serait-elle en panne d’idées pour venir utiliser le slogan d’un autre candidat, et dans quel but ?

En tout cas, ça laisse perplexe pour la suite pour quelqu’un qui veut être une nouvelle maire d’une grande commune comme Saint-Paul après avoir été battue en 2014.



Les méthodes du passé font-elles de nouveau surface dans cette campagne ?



Mme La Députée, les Saint-Pauloises et les Saint-Paulois ne sont pas dupes.



À leur rencontre sur le terrain c’est un changement qui est souhaité et si une nouvelle page doit s’écrire à Saint-Paul c’est bien aux Saint-Pauloises et aux Saint-Paulois de l’écrire.



Il est encore temps pour vous de prendre de la hauteur dans cette campagne en retirant cette banderole illégale et en évitant d’utiliser le slogan des autres candidats.



Pour notre part, nous nous engageons dans une campagne respectueuse, sans pression et sans dénigrement des adversaires, car les Saint-Pauloises et Saint-Paulois attendent de la part des élus et futurs élus un minimum de respect.

Pour la liste « Une Nouvelle Page »,



Le candidat, Fabrice MAROUVIN VIRAMALE