Campagne contre l’abandon des animaux : préparez votre départ !

Chaque année, environ 80 000 animaux sont abandonnés en France, dont 80 % au moment des départs en vacances. À La Réunion également, à l’approche de l’hiver austral, il est indispensable de préparer vos vacances pour partir avec votre animal ou le faire garder. L’abandon d’animal n’est pas une fatalité, c’est un délit.: Si vous êtes témoin d’actes de maltraitance (violences physiques, privation, négligence, abandon, …) ou de cruauté envers un animal, vous pouvez le signaler à la Gendarmerie ou adresser un signalement à la MEVEP(Mission d’Enquête Vétérinaire et Phytosanitaire) via ce formulaire en ligne sur le site de la DAAF ou l’envoi d’un courriel à cette adresse : mevep-alimentation.daaf974@agriculture.gouv.fr Partir en vacances avec son animal, ce n’est pas si compliqué, il suffit de s’organiser : selon votre destination, des règles spécifiques peuvent s’appliquer. Passeport, vaccins, certificat de bonne santé, renseignez-vous auprès de votre vétérinaire ou de la DAAF (Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de La Réunion) pour plus d’informations. selon le moyen de transport utilisé, certaines démarches peuvent être à entreprendre, renseignez-vous auprès de votre compagnie de transport. Dans tous les cas, l’identification de votre animal est obligatoire même pour voyager en métropole. à destination, assurez-vous que les animaux sont acceptés.Si votre animal ne peut vous accompagner durant votre séjour, pas de panique ! Plusieurs solutions existent pour faire garder votre animal : famille, amis, voisins, pensions … Dans tous les cas, n’oubliez pas de vous y prendre à l’avance. Vous envisagez de voyager avec votre animal de compagnie? Pour plus d’informations sur les formalités à effectuer pour voyager avec son animal de compagnie en Europe et autres pays du monde, rendez-vous sur le site de la DAAF (Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de La Réunion)L’abandon d’un animal est un délit passible de 30 000 euros d’amende et de deux ans d’emprisonnement.Chaque acteur à son échelle a sa part à jouer dans la prévention de l’errance animale…La prévention de l’errance animale, c’est aussi toute l’année ! Dans le cadre de leurs missions quotidiennes en matière de lutte contre l’errance des animaux domestiques, les intercommunalités interviennent au quotidien. Et vous? Surveillez-vous bien votre animal? En prenez-vous soin? Avez-vous identifié votre animal? L’avez-vous stérilisé?