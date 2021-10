La grande Une Camille Sudre inquiet du rachat d'Antenne Réunion par le groupe Cirano

Le patron et fondateur de Freedom, Camille Sudre, s'en va une nouvelle fois en guerre contre le CSA. La raison ? Le projet de rachat d'Antenne Réunion par le groupe Cirano dirigé par Mario Lechat. Par SI - Publié le Lundi 11 Octobre 2021 à 16:55

Dans une lettre adressée au CSA et à l'Autorité de la concurrence, l'homme en blanc qualifie de "scandale" ce projet de rachat, en estimant qu'il créera un "nouveau monopole" dans l'audiovisuel réunionnais ainsi qu'une "position dominante extrêmement dangereuse".



Pour Camille Sudre, ce projet de rachat d'Antenne Réunion par le groupe Cirano soulève plusieurs problématiques. À commencer par la répartition de la manne publicitaire au sein des radios privées locales. "Il est bien évident que le groupe Cirano, dont la régie publicitaire sera à la fois propriétaire d’un grand nombre de radios commerciales et d'Antenne Réunion (la seule télévision privée de l’île) va accaparer tout le marché publicitaire au détriment des autres radios privées", argue le patron de la radio à la colombe. Camille Sudre craint également une hausse des tarifs publicitaires avec ce rachat. "Cirano aura le monopole à la fois des supports publicitaires et à la fois de la régie publicitaire", entrevoit Camille Sudre.



"Certaines radios pourraient disparaître"



Ce dernier redoute par ailleurs avec ce rachat d'un possible manque de diversité dans le paysage audiovisuel péi, ce qui ne permettrait plus à d'autres télévisions ou radios locales privées de se constituer. "Au contraire certaines radios pourraient disparaître", met-il en garde.



Enfin, dernier problème soulevé par Camille Sudre, "l'égalité télévisuelle de la TNT" qui serait mise à mal si Antenne Réunion était amenée à basculer dans l'escarcelle de Cirano. "Les nouveaux dirigeants d’Antenne Réunion auront encore plus de force pour s’opposer à la diffusion, notamment, de TF1 et M6 sur la TNT. Encore une fois à La Réunion, on favorise les intérêts privés, les intérêts personnels et les intérêts politiques au détriment de l’intérêt public. J’insiste sur le fait qu’il s’agit d’une course contre la montre car la décision du CSA est imminente !", termine Camille Sudre.



Le courrier adressé par Camille Sudre à l'Autorité de la concurrence :



Madame, Monsieur,



J’ai l’honneur de vous informer du risque de la vente illégale de la télévision Antenne Réunion au groupe Cirano à La Réunion.



Il y a urgence car le CSA devrait se prononcer d’ici une semaine-15 jours, selon nos informations.



Il y a, à mon avis, de la part du groupe Cirano, une position dominante dangereuse et une violation de la loi anti concentration, et peut être également une violation de la loi Lurel de 2012 et de la loi Bareigts de 2017.



Actuellement le groupe Cirano est le seul candidat sur ce dossier de rachat de Antenne Réunion qui est la seule télévision privée de l’île de La Réunion, et s’il l’emporte, il y aura à l’évidence une « position dominante », et une « violation de la loi anti concentration », comme nous l’a confirmé Monsieur Loutrel, le chargé de mission du CSA que nous avons rencontré le 8 septembre dernier.



En effet, le groupe Cirano détient directement ou indirectement le contrôle d’un grand nombre de radios à l’île de La Réunion et non des moindres comme NRJ Réunion, RTL Réunion, Rire et Chansons, Exo FM et d'autres.



Le groupe Cirano détient également plus de 35 % du capital de Radio Free Dom, la première radio de l’île, dont je suis le président.



Le groupe Cirano détient également un grand nombre de régies commerciales comme CPA, une régie radio, la Nouvelle Régie, une deuxième régie de radios commerciales, ADRUN, la seule régie publicitaire des sites internet à La Réunion, une régie publicitaire pour l’affichage numérique dans les magasins et à l’aéroport, et je dois certainement en oublier.



Si on ajoute à cela la propriété, le contrôle et la régie commerciale de la seule télévision privée de l’île, Antenne Réunion, la position dominante et la concentration de médias n’est plus à démontrer !



Vous savez que dans les départements Outre Mer, et à La Réunion en particulier, les abus de positions dominantes, les monopoles et les attitudes anti-concurrentielles sont l’une des causes de la cherté du coût de la vie.



Je vous demande de vous saisir officiellement et très rapidement de cette affaire et d’en informer le CSA.



Le CSA, qui certainement manque d’informations sur ce dossier, devrait suspendre sa décision, le temps de consulter l’avis de l’Autorité de la concurrence.



J'insiste sur l'extrême urgence de votre intervention, car, selon des informations récentes, le CSA s’apprête à rendre sa décision dans les tous prochains jours.



Je vous prie d’agréer Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.

Camille Sudre

Président de Free Dom