Camélias : Violents incidents avec la police après l'annonce de la mort du motard

C'était prévisible. Alors qu' une manifestation de jeunes des Camélias (Saint-Denis) s'était déroulée pacifiquement cet après-midi dans l'allée des Cocos afin de protester contre la version officielle de l'accident de moto qui a eu lieu vendredi dernier avec un véhicule de la BAC, l'annonce en fin d'après-midi du décès du motard laissait présager de nouveaux incidents.En prévision, les forces de l'ordre avaient bouclé le quartier de façon préventive de façon à éviter toute provocation et tout incident qui aurait pu mettre le feu aux poudres.Cela n'a pas empêché que dès 20 heures, des barrages de poubelles en feu ont commencé à apparaitre.A alors commencé le traditionnel jeu du chat et de la souris entre d'un côté un peu moins d'une centaine de manifestants lanceurs de galets et de l'autre une cinquantaine de policiers de la compagnie départementale d'intervention qui répliquaient à coups de grenades lacrymogènes et de désencerclement.Les émeutiers ont même à un moment lancé une voiture en feu en direction des policiers.Vers 23h, alors que la situation semblait être sous contrôle, un violent grain de pluie salvateur est opportunément venu calmer les esprits.