Faits-divers Camélias : L'auteur du coup de sabre placé en garde à vue

Un jeune homme d'une vingtaine d'années avait été interpellé ce matin après avoir adressé des coups de sabre à un trentenaire. Il a été placé en garde à vue avant son probable défèrement au palais de justice de Champ fleuri dans la journée de lundi. Par Ludovic Grondin - Publié le Dimanche 13 Décembre 2020 à 19:23 | Lu 260 fois

9H : Saint-Denis : Un homme violemment agressé au sabre



Ils se munissent respectivement d'un sabre récupéré dans leur voiture et frappent. Le plus âgé est touché à la tête et saigne abondamment. Alerté, le voisinage appelle les secours. Ces derniers transporteront le blessé vers le CHU de Bellepierre mais son état n'inspirait pas l'inquiétude.



Son vis-à-vis sera présenté au parquet de Saint-Denis à la fin de sa garde à vue qui pourrait prendre fin au cours de la journée de lundi. Deux hommes se sont bagarré ce dimanche matin dans le quartier des Camélias à Saint-Denis. Il est environ 7H lorsque les deux individus, qui se connaissent, décident d'en découdre.





