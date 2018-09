Camélias: L'auteur de la course poursuite déféré au tribunal

Le trentenaire ayant tenté d'échapper aux forces de police samedi dans le quartier des Camélias a été déféré au tribunal ce lundi après-midi. Après 48h de garde à vue, le juge, sur demande du parquet, décidera des poursuites judiciaires.Selon nos informations, l'homme d'une trentaine d'années n'aurait aucun antécédent judiciaire. Célibataire et sans emploi, ses proches nous révèlent qu'ils sont surpris de sa réaction. Ils le décrivent comme quelqu'un habituellement sans histoire. Selon eux, c'est pris de panique qu'il aurait agit ainsi et refusé d'obtempérer. L'homme n'a en effet jamais eu le permis de conduire. Après avoir tenté le code plusieurs fois, il se serait découragé. Il ne sait par ailleurs ni lire ni écrire.L'homme est poursuivi pour conduite sans permis, refus d'obtempérer, délit de fuite et mise en danger de la vie d'autrui. Il devrait être jugé en comparution immédiate ce mardi.