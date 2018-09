Camélias: Course-poursuite entre la police et un automobiliste

Hier en fin de journée, le conducteur d'une Peugeot 206 a tenté toutes les solutions pour échapper au contrôle de police. Il n'a pas hésité à se mettre en danger, lui et autrui. "Il est passé dans la rue à plus de 100 km/h. Ça aurait pu très mal se terminer. À cette heure, il y avait encore des enfants dans la rue", confie un employé d'une station-service du secteur dans le JIR ce matin.



Il a donc voulu semer les policiers, qui se sont mis à sa trace. Les passants ont pu entendre les nombreux coups de frein et les pneus crissant: une véritable course-poursuite s'est déroulée dans le quartier des Camélias à Saint-Denis. Après des coups de feu en l'air pour l'effrayer, les policiers ont fini par tirer une balle dans le pneu de l'automobiliste pour l'arrêter.



Le chauffard d'une trentaine d'années a tenté de continuer sa route puis a même essayé de prendre la poudre d'escampette à pieds, mais il a finalement été interpellé quelques rues plus loin. Il a depuis été placé en garde à vue au commissariat Malartic.