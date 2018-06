Cambriolages en série : Les Palmi-plainois veillent au grain

La dernière tentative a eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi. Vers 3h, trois individus ont tenté de s’introduire dans un logement de la rue du stade à la Plaine des Palmistes , non loin de la caserne des pompiers. Le propriétaire, réveillé par le bruit, est sorti et a mis en fuite les cambrioleurs.Pourtant, quelques heures auparavant, les habitants avaient décidé de se mobiliser une nouvelle fois contre les cambrioleurs qui sévissent dans le secteur. Une patrouille citoyenne a rassemblé une quinzaine de citoyens vers 20 heures. Pendant une grande partie de la nuit, ils ont sillonné les rues du quartier.Des propriétaires des maisons visitées ont déjà porté plainte. Mardi, l'un d'eux, convoqué à la gendarmerie, a formellement reconnu un des jeunes qui se serait introduit dans son habitation.Pour les habitants, la situation ne peut plus durer. Ils souhaitent que le quartier retrouve sa quiétude.