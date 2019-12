Cambriolages en hausse, la gendarmerie rappelle les gestes de prévention

Depuis quelques semaines, les gendarmes de La Réunion déplorent une hausse sensible de faits de home-jacking (technique de cambriolage qui consiste à s'introduire dans un domicile alors que les habitants sont présents). Après repérage d'une habitation, le ou les cambrioleurs s'introduisent par effraction ou non dans une habitation.



"Agissant pour la plupart du temps de nuit et alors que les victimes dorment, ils en profitent souvent pour voler ce qui les intéresse dans le foyer, avant de repartir avec le véhicule des propriétaires", alerte la Gendarmerie.



Face à des cambrioleurs aussi retors, les forces de l'ordre incitent les réunionnais à redoubler de vigilance "car cela n'arrive pas qu'aux autres".



Quelques mesures simples pour éviter les cambriolages :

- Installez du matériel dissuasif à l'entrée et dans votre habitation dont, notamment, des éclairages avec détecteurs de mouvement et des dispositifs sonores dans les pièces ;

- Verrouillez les portes et fenêtres ;

- Ne mettez pas vos clés de maison et de voiture sur le même trousseau ;

- Ne rangez vos clefs de voiture ni dans le hall d'entrée, ni dans le garage ;

- Prévenez les autorités en cas de présence d'individus ou de véhicules suspects rôdant dans votre quartier.