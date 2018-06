Cambriolages à La Plaine des Palmistes: Réunion au sommet entre les habitants et les autorités

Après les nombreux cambriolages dont les habitants de La Plaines des Palmistes ont été victimes , les autorités ont décidé de réunir la population au cinéma de la commune ce lundi à 17h. En présence du maire et de la commandant de gendarmerie de St-Benoît en charge de La Plaine des Palmistes ainsi que du responsable de la gendarmerie de la Plaine des Palmistes, les moyens à mettre en place pour la protection de la commune ont été abordés.Excédés par les nombreux vols et effractions en très peu de temps, les Palmiplainois avaient décidé de se saisir du problème en assurant des rondes de nuit dans leurs quartiers respectifs. Après pratiquement un mois et demi de ronde, la municipalité semble les avoir entendus en organisant cette réunion.La réunion a débuté, en présence de plus d'une centaine d'habitants, par une présentation des chiffres de la délinquances sur la commune qui s'établit à 200 crimes et délits pour une population en augmentation (7000 habitants). Selon la commandant de Gendarmerie Rose-Anne Vaillant, cela n'a rien d'exceptionnel. Elle rappelle aussi qu'un délit, est toujours un de trop pour la gendarmerie.Profitant de son intervention, elle a présenté le protocole de participation citoyenne aux habitants rappelant ainsi la volonté du gouvernement de mettre en place la police de proximité. Malgré les nombreuses questions relatives au sentiment d'insécurité sur La Plaine des Palmistes, les Palmiplainois ont semblé satisfait de voir que la chef d'escadron se soit impliquée directement pour les rencontrer.Le maire de la commune, accompagné de la commandant Vaillant, a écouté avec attention les habitants. Ils ont répondu avec sincérité et franchise aux questions de la population. Le message est simple, il est impératif de communiquer avec les forces de l'ordre car le moindre renseignement peut permettre une identification. La commandant a également expliqué avec fermeté que les rondes ne doivent plus être faites par les habitants, à son sens c'est le travail des forces de l'ordre.Les autorités ont bien pris la mesure de la situation et assurent que tout est mis en oeuvre pour que les Palmiplainois puissent enfin dormir paisiblement.