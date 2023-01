A la Une .. Cambriolages : Les gendarmes du Sud appellent à la vigilance pendant les vacances

Les militaires de la compagnie de Saint-Pierre rappellent quelques consignes simples face à la recrudescence des cambriolages pendant les périodes de vacances scolaires. Rien que depuis le début de l’année, ils ont déjà eu affaire à plusieurs cas. Par La rédaction - Publié le Lundi 9 Janvier 2023 à 14:51

La première semaine de 2023 a déjà réservé quelques affaires de cambriolage aux gendarmes sudistes. Profitant des festivités du Réveillon, un homme a tenté de s’introduire dans le domicile d’un couple de retraités.‘“L’exploitation de la vidéoprotection et la connaissance des habitants de la circonscription amènent tout naturellement les enquêteurs à identifier l’auteur des faits. Lors de sa garde à vue, le cambrioleur reconnaît 3 faits”, précisent les militaires. L’homme a été condamné à huit mois de prison ferme avec maintien en détention.



Le 3 janvier, c’est une voiture qui est dérobée dans la cour d’une maison tôt le matin. Là encore, grâce à la vidéo-surveillance, les mis en cause sont rapidement identifiés. L’utilisation de la carte bancaire de la victime permet de confirmer leur présence, et ils sont interpellés à 21h le soir même, à l’intérieur du véhicule. Avec trois autres comparses à bord, les gendarmes du PSIG (peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie) ont emmené la petite équipe à la gendarmerie. Les deux cambrioleurs devront bientôt répondre de leurs actes devant la justice.

Des bons réflexes avant de partir en vacances



Alors que les vacances rentrent dans leur dernière ligne droite, les gendarmes rappellent que la période des fêtes est propice aux cambriolages. Les départs hors du département et les célébrations peuvent rendre les maisons attractives, car vides. “À cet effet, la gendarmerie vous donne quelques conseils et vous rappelle la règle des trois "S" : sécuriser - surveiller - signaler”, souligne les gendarmes.



L’installation d’un bon éclairage et/ou d’un système de vidéo-surveillance peut dissuader les voleurs. N’hésitez pas à prévenir vos proches et vos voisins de confiance de votre départ pour qu’ils puissent garder un œil sur votre domicile. L'accumulation de courriers peut être un indice de votre absence, donc arrangez-vous pour le faire récupérer.