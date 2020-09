Cambriolage mortel à Ste-Anne: Les agresseurs présumés de Dédé Camalon devant les assises

Le planteur de letchis était décédé suite au cambriolage de sa maison de Sainte-Anne dans la nuit du 14 au 15 avril 2017 : Trois hommes cagoulés s’étaient introduit dans son domicile pour y dérober de l’argent.Maxime André Camalon, dit « Dédé » et sa femme ont été séquestrés et violentés par les intrus qui voulaient obtenir le code d’un coffre-fort contenant de l’espèce. Après avoir reçu des coups, le septuagénaire est décédé d’une crise cardiaque.Les trois hommes, dont celui considéré comme le cerveau de l’opération par les enquêteurs et qui niait encore les faits lors de son audition, seront fixés sur leur sort ce vendredi comme l’indique le presse écrite.