A la Une . Cambriolage dans une école à Saint-Louis

L’école Hegesippe Hoarau à la Rivière Saint-Louis a été visitée par des vandales. Des détériorations sont à déplorer dans l’établissement scolaire. La salle de classe ciblée a été remise en état. Les marmailles pourront donc aller en cours normalement jeudi. Par Zinfos974 - Publié le Mercredi 22 Juin 2022 à 15:28

Mauvaise surprise ce matin dans l’école Hegesippe Hoarau située à la Rivière Saint-Louis. Il n’y avait pas cours mais les agents ont constaté ce matin des actes de vandalisme.



“Une classe de l’école a été cambriolée, il y a eu des vols, de la casse”, déplore la maire de Saint-Louis. “Ceux qui ont fait ça ont jeté les documents, des tables et des chaises dans la cour de l’école. Ils ont cassé les nacos d’un local à côté aussi”, précise Juliana M’Doihoma.



"La mairie a averti la gendarmerie et on a fait dépêcher la police municipale. L’adjoint aux affaires scolaires était aussi sur place. La municipalité va porter plainte formellement demain matin", explique-t-elle.

L’édile de Saint-Louis s’insurge : “Il y a eu une volonté de casser pour casser. Ils ont fait ça en milieu scolaire où des jeunes enfants sont confrontés ensuite à ça”. Juliana M’Doihoma ajoute que l’école est située dans un Quartier prioritaire de la politique de la ville (QPPV). “On déploie des moyens de médiation de proximité”, assure-t-elle.



“On sait qu’il y a un travail d’évolution des mentalités à faire. L’enjeu est d’arriver à sécuriser les écoles”, conclut la maire de Saint-Louis.