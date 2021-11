A la Une . Cambriolage d'un restaurant à St-André : Un mineur interpellé

Un mineur de 17 ans a été interpellé par les policiers du commissariat de Saint-André pour avoir cambriolé un restaurant dans la nuit de mardi à mercredi. Par Regis Labrousse - Publié le Samedi 6 Novembre 2021 à 06:13

Un restaurant de Saint-André a été la cible d'un cambriolage durant la nuit de mardi à mercredi dernier. Le gérant, déplorant le vol de bouteilles de champagne ainsi que d'un fond de caisse dont des tickets restaurant, a déposé plainte.



Le mercredi soir, un jeune homme se saoule dans un bar et paie avec des tickets resto. Le propriétaire se rend compte de la supercherie en reconnaissant l'enseigne de son collègue sur les tickets. Il alerte la police.



Le jeudi matin, les policiers débarquent après avoir effectué des recherches sur l'identité de l'émetteur des titres et le cueille à son domicile. Il est tellement ivre qu'ils le placent directement en dégrisement.



S'il avait reconnu les faits initialement sur le cambriolage du restaurant, il se rétracte une fois ses esprits retrouvés. Il indique ne pas être une balance et ne veut pas donner de noms. Il finit par reconnaitre avoir fait le guet mais pas plus, sauf qu'il habite à 200 mètres à peine du restaurant cambriolé.



Il sera convoqué dans le cadre d'une CRPC (Convocation sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité) doublée d'une COPJ (Convocation devant Officier de Police Judiciaire) pour répondre de ses actes.



