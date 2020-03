Cambriolage d’un cabinet médical: Les voleurs sont peut-être repartis avec le coronavirus !

Des individus détestables ont pénétré dans le cabinet médical de La Montagne à Saint-Denis cette nuit. Ils sont repartis avec un écran d’ordinateur, le téléphone, deux bidons de solution hydroalcoolique, du papier toilette, et peut-être, le coronavirus !



"Le problème est que le dernier patient consulté hier soir présente une forte suspicion du COVID-19, la salle n’étant pas encore stérilisée et désinfectée, nous leur annonçons de se rapprocher de leur médecin traitant (au téléphone) car ils risquent d’être infectés !" ont indiqué les praticiens à la page facebook La Montagne 97417 Nout’ Kartier.



En l’absence de solution hydroalcoolique pour protéger leurs patients et eux-mêmes suite au cambriolage, les médecins sont dans l’obligation de baisser le rideau ce vendredi.