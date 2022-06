A la Une . Cambriolage à la Possession : "Arrêtez d’emmerder les petits commerçants"

La nuit dernière, le magasin dépôt-vente Atout’Age situé à la Possession a été cambriolé. Si l’estimation du préjudice financier n’est pas encore finalisée, le préjudice moral est bien mesurable pour la commerçante. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 24 Juin 2022 à 15:11

"Je suis un petit peu à bout. On essaie de faire un truc bien en vendant des produits pas chers pour les familles et on subit ça", se désole Sandrine, la gérante du dépôt-vente Atout’Age. La nuit dernière, son magasin d’articles de seconde main a été cambriolé. La deuxième fois en quelques années.



La gérante se souvient, amère, qu’elle n’avait pas été remboursée par les assurances après le premier cambriolage. Elle craint donc que cela se reproduise à nouveau. "Ils ont attaqué la porte au pied-de-biche. Rien que pour la porte, j’en ai pour 2000 euros", indique-t-elle avant d’avoir fait l’inventaire de ce qui a disparu.



Elle regrette également le temps que les démarches administratives vont lui prendre. "Arrêtez d’emmerder les petits commerçants", lâche Sandrine portée autant par la colère que le dépit.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur