A la Une .. Cambriolage : "On était tous dans la maison et on n'a rien entendu"

Un jeune devait s'expliquer ce mercredi devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis pour des faits de vol par ruse ou effraction. Il a pénétré chez une famille dans la nuit du 17 au 18 janvier pour les délester d'une partie de leurs biens. Par Regis Labrousse - Publié le Jeudi 26 Janvier 2023 à 10:19

Une famille entière a eu un réveil difficile le 18 janvier dernier. Il est 7h40 lorsque la mère de famille se rend compte qu'ils ont été cambriolés dans la nuit alors que tout le monde dormait. Fort heureusement, le couple et ses deux enfants n'ont pas été agressés. En revanche, le voleur, un jeune homme de 22 ans, a pris le sac à main de la femme avec tous ses papiers, sa carte bleue et les clés de la voiture. Fort de cette aubaine, il est reparti avec le véhicule. Il a finalement été identifié après avoir fait pour 60€ d'achats sans contact avec la CB dans une station-service du Port. Il est interpellé chez lui et placé en garde à vue. La voiture est retrouvée mais le contenu du sac restera introuvable.



À la barre, ses premiers mots sont des excuses : "Je suis désolé pour la famille. Je cherchais un vélo mais j'ai trouvé les clés de la voiture et je suis parti avec", indique le prévenu au tribunal. Il dit avoir consommé de l'ecstasy ce jour-là : "J'avais arrêté mais j'ai repris depuis deux semaines pour faire plaisir à une fille. Quand j'en prends, je fais n'importe quoi", ajoute-t-il. Il y a quatre mentions à son casier dont les peines sont montées crescendo : un sursis simple, un sursis probatoire et pour finir, une peine de 9 mois de prison ferme non exécutée. Le parquet a par ailleurs mis cette peine à exécution suite à son placement en garde à vue. De plus, il en est déjà à sa troisième comparution immédiate. Le jeune homme reconnait les faits mais comme le lui dit le tribunal : "C'est une chose de reconnaitre mais il faut arrêter !"

Présente, la famille se porte partie civile et demande réparation des dommages subis. Encore sous le choc, la mère de famille insiste : "On était tous dans la maison et on n'a rien entendu". Pour la procureure, "c'est le dossier de la graduation de la peine. Dommage, c'est un jeune homme intelligent qui préfère se soustraire à la société que d'y participer. Il faut le mettre en prison aujourd'hui". Elle requiert 18 mois de prison dont 8 mois de sursis, la révocation de 5 mois du sursis précédent et le maintien en détention.



"Il reconnait les faits mais fait face aux difficultés de la vie car il n'a pas de cadre familial", plaide la défense. Le tribunal reconnait le prévenu coupable et suit les réquisitions du parquet.



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur