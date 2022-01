Cambodge: Le rat Magawa, devenu héros national, est mort hier

Figure nationale du Cambodge, le rat dénommé Magawa est mort hier après 5 ans de service. Grâce à lui, de nombreuses vies ont pu être sauvées.



Magawa fait en effet partie des rats détecteurs de mines, des rongeurs géants en provenance de Tanzanie entraînés pendant des années par une ONG belge à détecter des explosifs tels que le TNT grâce à leur odorat surdéveloppé.



Pour donner des chiffres, Magawa était capable de ratisser une surface équivalente à un terrain de tennis en trente minutes seulement, contre quatre jours pour un humain équipé d'un détecteur de métaux.



Durant sa vie, ce vaillant rongeur a participé à nettoyer l’équivalent de quarante terrains de foot dans les campagnes reculées du Cambodge, dévastées par la guerre depuis l’arrivée des Khmers rouges dans les années 70.



Plus de quatre millions de mines parasitent encore le pays. “Les gens ont très peur des mines, à la fois pour eux et pour leurs enfants qui ne peuvent ni courir ni jouer à la campagne. De même pour les agriculteurs qui plantent le riz. Mais ils n’ont pas le choix. La plupart des victimes sont des hommes. Qui sont les seuls dans la famille à ramener de la nourriture et de l’argent”, explique un expert cambodgien.



Ces mines antipersonnel qui auraient logiquement dû disparaître en même temps que la guerre (en 1979) ont causé la mort de 20.000 personnes au Cambodge ces trente dernières années.